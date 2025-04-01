Украина упростила получение паспортов для мужчин 18-60 лет за рубежом: детали

Кабмин утвердил изменения в порядок автоматической верификации данных о призывниках, военнообязанных и резервистах. Они упрощают правила оформления паспортных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Согласно новым правилам, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу.

Теперь сотрудники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус воинского учета в реестре.

"Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме", - написал Клименко.

Также стоит, что получить паспорт можно будет без прохождения медкомиссии.

"После этого украинец в определенные сроки получит заказанный документ", - сообщил министр.

Получение паспорта за границей

Весной 2024 года Министерство иностранных дел ввело временное ограничение для консульств на предоставление услуг военнообязанным мужчинам, которые находятся за границей.

Подробнее об этом решении можно узнать в материале РБК-Украина.

Летом 2024-го правительство было принято постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов.

А уже 14 февраля 2025 года глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Кабмин урегулировал вопрос выдачи паспортов гражданам Украины, которые находятся за границей.