Украина будет платить ЕСВ за граждан, находящихся в плену

Украина будет платить единый социальный взнос (ЕСВ) за гражданских лиц, находящихся в российском плену. Соответствующие нормы предусмотрены законом № 4280-IX, который вступил в силу 1 января 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.
"С 1 января 2026 года государство берет на себя обязанность платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) за гражданских лиц, которые были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это предусмотрено Законом Украины от 27 февраля 2025 года № 4280-IX", - говорится в сообщении.
Нормы закона распространяются на граждан, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.
В то же время действие закона не распространяется на военнослужащих и работников правоохранительных органов, поскольку для них предусмотрены другие механизмы социального страхования.
Плательщиком ЕСВ за таких лиц определен Пенсионный фонд Украины. Финансирование будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.
ЕСВ будет уплачиваться в размере не меньше минимального страхового взноса, что позволит засчитывать соответствующие периоды в страховой стаж.
Время пребывания гражданского лица в плену будет засчитано в страховой стаж, что важно для дальнейшего назначения и расчета пенсии.
Государство будет платить ЕСВ:
"Важно, что закон имеет обратное действие во времени: социальное страхование будет охватывать также периоды плена, которые произошли до вступления в силу закона", - отметили в налоговой службе.
