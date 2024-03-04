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Украина сегодня экспортирует рекордный объем электроэнергии в пять стран

Фото: Экспорт электроэнергии из Украины 4 марта обновит рекорд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение суток 4 марта запланировано поставить на экспорт рекордный объем электроэнергии - 13 264 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 716 МВт. Украинская электроэнергия будет экспортирована в пять стран: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

В компании обращают внимание, что экспорт электроэнергии из Украины в другие страны идет исключительно при условии отсутствия дефицита в энергосистеме.

"Полноводье в реках и солнечная погода способствуют активной работе гидроэлектростанций и электростанций на ВИЭ. Благодаря этому производители электроэнергии имеют возможность не только полностью обеспечивать потребности украинских потребителей, но и продавать электроэнергию в соседние страны, получая средства для последующего восстановления после вооруженных атак россиян", - говорится в сообщении.

Потребление и генерация

По данным "Укрэнерго", теплая погода удерживает уровень потребления электроэнергии на стабильно низком, как для отопительного периода, уровне. Сегодня, 4 марта, по состоянию на 10:00 уровень потребления электроэнергии на 2,9% ниже соответствующего показателя предыдущего рабочего дня - пятницы, 1 марта.

"Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", - говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии 4 марта запланирован незначительным объемом в вечерние часы из Словакии, Молдовы, Румынии. Общий объем 132 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 62 МВт.

Экспорт-импорт

Напомним, с 1 марта технически возможная максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в Европу составляет 550 МВт в час. Такое решение было принято 29 операторами систем передачи (ОСП) стран континентальной Европы ENTSO-E на основе моделирования безопасности и стабильности работы объединенной энергосистемы Европы и Украины.

С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

"Укрэнерго" 22 февраля провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office).

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