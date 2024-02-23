Украина начала торговать электроэнергией еще с одной страной ЕС

"Укрэнерго" 22 февраля провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"Это означает, что с сегодняшнего дня Украина начала осуществлять коммерческий обмен электроэнергией по европейским правилам еще с одной страной ЕС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, экспорт сегодня осуществляется в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 2793 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 295 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, а также в ночные часы из Молдовы. Общий объем 1018 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 194 МВт.

С 1 декабря 2023 года техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Кроме того, 22 февраля благодаря теплой и солнечной погоде в энергосистеме Украины был профицит электроэнергии. Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE с 11:00 до 16:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1440 МВтч.