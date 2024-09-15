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Футзальная сборная Украины разгромно проиграла Аргентине на старте ЧМ-2024

Ташкент, Воскресенье 15 сентября 2024 19:41
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Футзальная сборная Украины разгромно проиграла Аргентине на старте ЧМ-2024 Фото: "Альбиселесте" одержали волевую победу над украинцами (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины уступила сборной Аргентины на групповом этапе чемпионата мира по футзалу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2024, группа C, 1-й тур

Аргентина – Украина – 7:1

Голы: Аррьета, 18:05 (пенальти), Бранди, 18:05, 31:31, Роза, 20:35, Борруто, 29:43, 39:47, Боло, 37:53 – Шотурма, 17:27

"Сине-желтые" открыли счет под занавес первой половины. Чернявский отдал направо на Шотурму, а тот в касание пробил подъемом в дальнюю девятку. Аргентинцы ответили двумя голами до перерыва – Аррьета реализовал десятиметровый, а Бранди пяткой замкнул прострел Гауны.

В начале второго тайма "альбиселесте" закрепили собственное преимущество. Это Таборда прорвался по левому краю и от линии площадки отдал обратно на Розу, а тот переправил мяч в сетку. Пропустив третий раз, подопечные Александра Косенко вынуждены были рисковать и пошли вперед большими силами.

Сборная Украины завладела инициативой, но моментов создала немного. Дважды на ударной позиции оказался Микитюк, но попасть в створ ворот аргентинской команды не сумел. Зато "альбиселесте" смогли дважды поймать соперников на ошибках – Борруто и Аррьета отправили мяч в пустые ворота "сине-желтых". В том же стиле под занавес встречи добили украинцев Боло и тот же Борруто.

Реваншироваться за неудачный старт команда Косенко будет пытаться 18 сентября. Соперником сборной Украины станет Ангола. Африканская сборная в первом туре уступила Афганистану (4:6).

К слову, ранее оценили шансы сборной Украины выиграть группу Лиги наций 2024/25.

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