Украина отменила рекомендации не ездить в Венгрию

После завершения парламентских выборов в Венгрии МИД Украины сняло рекомендации для граждан воздержаться от поездок в эту страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Как отметил министр, в связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
"Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит потеряли свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения", - сообщил Сибига.
По его словам, Киев рассчитывает, что результаты выборов будут способствовать нормализации отношений между странами.
Министр подчеркнул, Украина готова работать над достижением такой цели.
"Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании - жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и запугивания", - заявил глава МИД.
Также Сибига подчеркнул, что выбор венгров ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды.
"Это симптоматично. Венгры четко сказали: достаточно. Это будет иметь последствия и для других партий и движений в Европе, которые продвигают подобную риторику", - добавил он.
В то же время он призвал к реалистичным ожиданиям относительно дальнейших отношений.
"Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановление общего уважения и воплощение общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом", - резюмировал Сибига.
Напомним, 6 марта Венгрия задержала два инкассаторских автомобиля Ощадбанка. Семерых сотрудников банка в тот же вечер отпустили, однако транспорт и средства, которые они перевозили, до сих пор остаются задержанными.
По данным банка, в автомобилях было около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.
Скандал приобрел политический масштаб - глава МИД Андрей Сибига назвал действия Будапешта "государственным терроризмом", после чего украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в страну.
В свою очередь, венгерская сторона заявила, что задержание инкассаторов связано с расследованием возможного отмывания средств.
12 апреля 2026 года в Венгрии состоялись решающие парламентские выборы.
Действующий премьер-министр Виктор Орбан уже признал поражение, завершив свое 16-летнее доминирование в политике страны.
Победу одержал лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, который по итогам подсчета почти всех голосов получает около 138 мест в 199-местном парламенте - достаточно для конституционного большинства и масштабных реформ.
