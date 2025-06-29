Украина синхронизирует санкции ЕС против Ирана, - Зеленский

"Наши институты начали выполнять решение СНБО Украины по синхронизации санкций Европы и украинских санкций", - сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что сейчас уже полностью синхронизированы 13-й и 14-й ракеты санкций ЕС, и это теперь на 100% также санкции Украины. В частности, сегодня глава государства утвердил это.

"Так же на сто процентов синхронизируем пакет европейских санкций в отношении режима в Иране - там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что это один из самых жестоких режимов в мире, поэтому неудивительно, что российский диктатор Владимир Путин нашел с ним общий язык.

"Мы продолжим всю эту работу по синхронизации, и я ожидаю от всех наших институтов в государстве быстрого движения. Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов - санкции мира против России", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что санкции являются тем, что реально ограничивает стратегические возможности развития РФ, ее потенциал, и они с каждым днем должны "болезненно ограничивать" возможность России продолжать войну.