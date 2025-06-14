Зеленский: Иран помогая России, фактически борется против Украины

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Newsmax .

"Иран, режим, он фактически борется против нас, передавая оружие россиянам. Оружие, технологии, еще что-то - я не знаю. И поэтому они очень опасны", - сказал глава государства.

Однако несмотря на это, Зеленский отметил, что украинская сторона не желает эскалации. Он пояснил, что "мы знаем, чем заканчивается любая такая трагедия (речь о последних событиях на Ближнем востоке - ред.), операция", и какими потерями заканчивается война.

"Но Иран помогает. И это режим, который помогает россиянам. И он дает оружие, и мы вот в такой ситуации. И нам, если честно, экономически, это также очень большие проблемы, как я вам сегодня сказал о нефти", - добавил глава государства.

Президент пояснил, что высокие цены на нефть помогают России, поскольку за счет этого РФ имеет средства, которые использует на войну.

Также Зеленский заявил, что по его мнению, РФ всегда помогала Ирану, и сейчас вопрос в том, будет ли Москва делать это открыто.

"Будут ли россияне помогать Ирану? Я думаю, что они всегда помогали, если честно. Вопрос, будут ли они в открытую помогать Ирану", - подчеркнул Владимир Зеленский.