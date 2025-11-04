Украина сильная индустриальная страна и способна восстановиться собственными силами, - Метинвест

Об этом заявил на PR-марафоне "В зеркале реальности" директор департамента корпоративных коммуникаций Группы "Метинвест" Олег Давыденко, пишет РБК-Украина.

По его словам, после потери части активов и сокращения количества работников в результате войны перед Метинвестом возникли не только производственные, но и общественные вызовы.

"Мы - голос большой части украинской экономики, наша задача - напомнить и миру, и самим украинцам, что сильная промышленность это основа восстановления страны. Без инженеров, металлургов и горняков не будет восстановления", - подчеркнул Давиденко.

Он подчеркнул, что сегодня главным вызовом для отрасли являются люди: удержать работников в промышленных регионах и вернуть престиж технического образования. Именно поэтому компания создала первый частный горно-металлургический университет - "Метинвест Политехнику", где уже учится около тысячи студентов, среди которых растет доля ветеранов.

"Мы не можем импортировать человеческий капитал. Никто не приедет строить нам заводы, это должны делать мы сами. Поэтому инвестируем в собственное образование, в собственных людей", - отметил он.

По словам Давыденко, коммуникационная стратегия компании построена на трех принципах - практичности, цифровизации и человечности, а ее ключевая цель - поддерживать репутацию украинской промышленности как современной, необходимой и перспективной отрасли.

В то же время он подчеркнул, что эффективная коммуникация бизнеса с государством, международными партнерами и обществом является критическим условием сохранения индустриального потенциала страны.

"Мы не просто говорим от имени Метинвеста. Мы говорим от имени всей украинской промышленности. И делаем это для того, чтобы мир видел у нас не только воюющую страну, но и страну, которая строит", - подытожил Давыденко.