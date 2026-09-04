Украина ищет новые способы получить замороженные активы России

Замороженные активы РФ в Евросоюзе

Украина хочет, чтобы страны Европы возобновили дебаты по поводу замороженных государственных активов России. Частичная выплата и более широкие гарантии могут помочь преодолеть тупик с Бельгией, которая ветировала этот план в декабре 2025 года.

Вице-премьер-министр Украины Всеволод Ченцов заявил, что страна обсуждает с европейскими партнерами несколько вариантов покрытия пробелов в своих:

оборонительных,

гражданских бюджетах.

По его словам, кроме части кредита ЕС для Украины в 90 миллиардов евро, есть и другие решения.

"Мы также рассматриваем возможности в ЕС и предлагаем, в частности, идею замороженных активов", – сказал Ченцов в пятницу на полях неформальной встречи министров европейских дел в Дублине.

Этот вопрос вернулся в повестку дня ЕС после того, как несколько членов ЕС призвали Европейскую комиссию изучить новые варианты для разблокирования активов РФ.

Это такие страны как:

Нидерланды,

Польша,

Испания,

Швеция.

Позиция Бельгии

Более 200 миллиардов евро активов российских центральных банков обездвижены по всему ЕС. Большинство из них хранится в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear.

Бельгийское правительство отказалось от предложений по использованию этих средств, видя потенциальные правовые и финансовые риски.

"ЕС и Украине "нужно рассмотреть другие варианты, учесть, скажем, разные цифры как первый шаг", чтобы добиться высвобождения хотя бы части российских активов", - сказал Ченцов в ответ на вопрос издания о том, как Бельгия может изменить свое мнение.

Дипломат считает, что не только ЕС, но и другие игроки могут вмешаться и помочь ответить на обеспокоенность Бельгии.

"Я уверен, что если мы хотим найти решение, мы его найдем ", – добавил он.

Но Бельгия пока заявила, что ее позиция остается неизменной, говорит спикер министра иностранных дел Бельгии Максима Прево.