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Украина – Шотландия: где смотреть матч Лиги наций

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Краков, Понедельник 26 сентября 2022 11:05
Украина – Шотландия: где смотреть матч Лиги наций Фото: Сборная Украины должна побеждать для выхода в Дивизион A (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция матча 6 тура Лиги наций УЕФА между сборной Украины и национальной командой Шотландии будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Польше. Поединок примет стадион "Краковия" в Кракове. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости". Поединок вживую будут транслировать телеканалы "Суспильне", "1+1", "Интер" и ICTV. Комментировать встречу будет Андрей Столярчук.

Кроме того, сентябрьские матчи "сине-желтых" Украинская ассоциация футбола будет показывать в сети. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале организации.

Накануне победителями групп в дивизионе A стали сборные Хорватии и Нидерландов. Обе национальные команды сыграют в "финале четырех" Лиги наций 2022/23 в июне следующего года. Эти матчи пройдут в Нидерландах.

К слову, украинская сборная разгромила Армению на выезде и набрала 10 очков в группе Лиги наций.

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