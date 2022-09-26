Украина – Шотландия: где смотреть матч Лиги наций

Трансляция матча 6 тура Лиги наций УЕФА между сборной Украины и национальной командой Шотландии будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Польше. Поединок примет стадион "Краковия" в Кракове. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости". Поединок вживую будут транслировать телеканалы "Суспильне", "1+1", "Интер" и ICTV. Комментировать встречу будет Андрей Столярчук.

Кроме того, сентябрьские матчи "сине-желтых" Украинская ассоциация футбола будет показывать в сети. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале организации.

Накануне победителями групп в дивизионе A стали сборные Хорватии и Нидерландов. Обе национальные команды сыграют в "финале четырех" Лиги наций 2022/23 в июне следующего года. Эти матчи пройдут в Нидерландах.