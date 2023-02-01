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Украина еще не определилась с местом и датой глобального саммита формулы мира, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина еще работает над определением места и даты проведения Международной конференции или саммита по реализации украинской формулы мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом, сообщает РБК-Украина.

"Мы проводим много консультаций, и я лично с нашими партнерами, где будет проходить конференция или саммит с содержанием формулы мира. Для нас самое главное, чтобы это было место и дата, которая сможет обеспечить максимальное количество государств-партнеров. И от места, и даты действительно зависит это количество. Поэтому мы работаем над этим", - сказал президент.

Напомним, Зеленского презентовал украинскую формулу мира на саммите G20. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

РБК-Украина также сообщало, что мирный саммит Украины в ООН запланировано провести в Нью-Йорке 24 февраля, на годовщину российского вторжения.

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