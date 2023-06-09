Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в ближайшее время, - посол США в Альянсе

Запад вряд ли пригласит Украину присоединиться к НАТО во время войны. В то же время продолжаются переговоры, чтобы продемонстрировать свою долгосрочную поддержку.

Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джулиан Смит, пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что должное приглашение маловероятно, пока они (украинцы, - ред.) принимают участие в полномасштабной войне", - сказала Смит.

В то же время представитель США при НАТО отметила, что Альянс все еще хочет, чтобы Украина получила свой сигнал о том, что Североатлантический союз с ней надолго.

"Мы хотим дать понять президенту Зеленскому (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.) - если он приедет лично - что мы глубоко заинтересованы в долгосрочных отношениях с Украиной и ищем способы признать все, чего они достигли, и что наша поддержка не исчезнет, и что мы не будем отвлекаться", - отметила постоянный представитель США в НАТО.

Как пишет издание, сегодня Альянс работает над пакетом помощи Украине, который состоит из двух частей:

первый компонент сосредоточен на практической поддержке, которая поможет Украине перенять западные военные стандарты;

второй компонент является более сложным политическим вопросом о том, какую риторику использовать в отношении украинской заявки на членство в НАТО.

"Между вопросом надлежащего приглашения и разговорами о Бухаресте, который мы все поддерживаем и за которым стоим, существует целый ряд вариантов. Поэтому часть задачи Альянса сейчас состоит в том, чтобы сосредоточиться на этом и точно определить, что именно мы хотим включить в этот пакет. предложений для Украины", - объяснила Смит.

Отмечается, что этот вопрос разделил Североатлантический союз. Многие страны-члены настаивали на том, что серьезные дискуссии по поводу будущих договоренностей о безопасности должны подождать до окончания войны. В то же время, есть и те, кто настаивает на том, чтобы сделать существенный жест в пользу Украины уже сейчас.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая состоялась на прошлой неделе в Осло, сблизила союзников по вопросу о том, что предложить Украине во время саммита в Вильнюсе по поводу ее заявки на вступление в Альянс.

Смит отметила нестандартный подход министров к переговорам в ходе встречи. По ее словам, чиновников собрали в одной комнате, сосредоточили на одной теме и дали время высказаться свободно, без заранее подготовленных выступлений. Это позволило каждому изложить позицию своей страны, а также немного подискутировать.

"Мы хотим, чтобы украинцы продолжали прилагать усилия, которые изменят стратегические расчеты Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) и помогут ему понять, что он терпит неудачу и что он не достигнет своих стратегических целей, и я думаю, что успешное контрнаступление может быть полезным в этом отношении", - заметила Смит.

Саммит в Вильнюсе

Саммит в Вильнюсе состоится с 11 по 12 июля. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина будет ожидать четкого "графика вступления" страны в Альянс.

В частности, по мнению Зеленского, наша страна готова вступить в НАТО, в связи с чем он ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять ее. Несмотря на все страны-члены Альянса высказывают разные мнения относительно членства нашей страны на фоне войны с Россией. К примеру, Германия считает, что "политика открытых дверей остается в силе", но Берлин не готов говорить о членстве Украины сегодня.