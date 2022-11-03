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Украина сама определит, что считать победой в войне, - Госдеп США

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Киев, Четверг 03 ноября 2022 09:00
Украина сама определит, что считать победой в войне, - Госдеп США Фото: помощница госсекретаря США Карен Донфрид (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украина будет сама определять, что считать победой в войне, которую развязала Россия. США не будут диктовать условия и продолжат поддерживать Украину сколько потребуется.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала помощница госсекретаря США Карен Донфрид.

"Мы хотим, чтобы Украина победила. Вы знаете, часто возникает вопрос, что означает победа. И я не думаю, что нам, американцам, говорить, что означает победа. Это ваша война. Это война Украины. Мы здесь, чтобы помочь вам", - заявила Донфрид.

При этом она подчеркнула, что американская сторона продолжает тесно сотрудничать и помогать Украине. Помощница госсекретаря уверена, что США продолжать поддерживать украинский народ до окончания войны.

"Я думаю, что вы видели очень тесное сотрудничество, консультации между американской и украинской сторонами. Украинская сторона очень тщательно планировала это контрнаступление и очень тесно консультировалась с американской стороной. Вы увидите, что это продолжается", - добавила Донфрид.

Напомним, что Карен Донфрид в интервью РБК-Украина также рассказала, можно ли было предотвратить вторжение России в Украину.

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