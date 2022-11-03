Украина сама определит, что считать победой в войне, - Госдеп США

Украина будет сама определять, что считать победой в войне, которую развязала Россия. США не будут диктовать условия и продолжат поддерживать Украину сколько потребуется.

"Мы хотим, чтобы Украина победила. Вы знаете, часто возникает вопрос, что означает победа. И я не думаю, что нам, американцам, говорить, что означает победа. Это ваша война. Это война Украины. Мы здесь, чтобы помочь вам", - заявила Донфрид.

При этом она подчеркнула, что американская сторона продолжает тесно сотрудничать и помогать Украине. Помощница госсекретаря уверена, что США продолжать поддерживать украинский народ до окончания войны.

"Я думаю, что вы видели очень тесное сотрудничество, консультации между американской и украинской сторонами. Украинская сторона очень тщательно планировала это контрнаступление и очень тесно консультировалась с американской стороной. Вы увидите, что это продолжается", - добавила Донфрид.