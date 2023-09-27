Украина сама будет определять, что будет победой в войне с Россией, - Писториус
Украина должна выиграть войну с Россией, однако это не может лежать в основе стратегии национальной обороны Германии.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
По его словам, Германия четко заявила, что Украина должна выиграть инициированную Россией войну.
Однако, по мнению министра, Германия не может ставить победу Украины в основу своей стратегии национальной обороны.
"Цель стратегии национальной обороны не заключается в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну. Я абсолютно четко заявил, что Украина должна выиграть войну. Как определять победу, зависит только от Украины, а не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны", - сказал Писториус.
Как Украина видит победу в войне
Стоит отметить, что украинские власти давно выставили критерии победы в войне с Россией. Главным из них остается выход на административные границы 1991 года и возвращение всех оккупированных территорий.
При этом президент Украины Владимир Зеленский пока исключает возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Главным условием украинского лидера остается вывод с территории нашей страны российских войск.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что Украине для победы нужно выгнать более 200 000 российских солдат.
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