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Украина сама будет определять, что будет победой в войне с Россией, - Писториус

Среда 27 сентября 2023 16:56
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Украина сама будет определять, что будет победой в войне с Россией, - Писториус Фото: Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина должна выиграть войну с Россией, однако это не может лежать в основе стратегии национальной обороны Германии.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, Германия четко заявила, что Украина должна выиграть инициированную Россией войну.

Однако, по мнению министра, Германия не может ставить победу Украины в основу своей стратегии национальной обороны.

"Цель стратегии национальной обороны не заключается в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну. Я абсолютно четко заявил, что Украина должна выиграть войну. Как определять победу, зависит только от Украины, а не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны", - сказал Писториус.

Как Украина видит победу в войне

Стоит отметить, что украинские власти давно выставили критерии победы в войне с Россией. Главным из них остается выход на административные границы 1991 года и возвращение всех оккупированных территорий.

При этом президент Украины Владимир Зеленский пока исключает возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Главным условием украинского лидера остается вывод с территории нашей страны российских войск.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что Украине для победы нужно выгнать более 200 000 российских солдат.

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