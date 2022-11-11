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Украина расширяет акваторию портов на Дунае

Фото: в акватории Дуная будет повышена безопасность судоходства и пропускная способность портов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На заседании правительства 11 ноября было принято решение, направленное на увеличение пропускной способности портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Это позволит повысить безопасность судоходства на Дунае, в частности контроля и поддержания заявленных глубин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам премьера, благодаря расширению акватории дунайских портов Украина сможет нарастить экспорт и усилить экономическую стабильность.

"За последние полгода нам удалось увеличить грузооборот этих портов с 30 тысяч тонн в месяц до 1,7 млн тонн. Более чем в 50 раз. И это не предел. Работаем над дальнейшим расширением их возможностей", - отметил Шмыгаль.

В начале ноября Украинское дунайское пароходство запустило проект "Дунайский зерновой путь" по транспортировке агропродукции в румынский порт Констанца.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на общей границе Украины и Румынии открыли новый пункт пропуска "Красноильск".

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Дунай