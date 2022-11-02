Украина рассчитывает на возобновление участия России в зерновой сделке: для чего это нужно

Переговоры между ООН, Турцией и Россией о возвращении Москвы к так называемой черноморской зерновой инициативе продолжаются после выхода Москвы из сделки в прошлую субботу.

"Мы рассчитываем получить ответ максимум в течение нескольких дней", - отметил в интервью FT Юрий Васьков, заместитель министра инфраструктуры Украины.

Сделка была заключена в июле при посредничестве ООН и Анкары, чтобы положить конец российской блокаде украинских портов после полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор более 9 млн тонн зерна перевезено через порты Черного моря Украины, несмотря на военные действия.

Украина является одним из основных мировых поставщиков зерна и различных сельскохозяйственных товаров. Специалисты по продовольственной безопасности предупредили, что нехватка продуктов питания, вызванная войной, приведет к дополнительному росту цен, а бедные страны уже оказались в затруднительном положении.

Васьков отметил, что с понедельника из украинских портов ушло 15 судов с зерном, несмотря на то, что Россия приостановила свое участие в черноморской сделке.

Он отметил, что быстрое возвращение Москвы необходимо для решения вопросов со страховщиками, которые предупредили, что без нее они не смогут обеспечить страховку судов, перевозящих зерно через зону боевых действий.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, заявил в понедельник, что продолжение поставок зерна по Черному морю без участия России может быть "гораздо более рискованным, опасным и негарантированным". Однако Россия не угрожала атаковать такие суда.

Грузы, отправляющиеся на этой неделе, остаются в очереди, поскольку страховое покрытие действительно в течение семи дней, однако возвращение России к инициативе было "необходимым для рынка", отметил Васьков.

На этой неделе грузы шли более эффективно, а проверки судов украинским, ооновским и турецким персоналом проводились "в четыре раза быстрее" без участия России, отметил Васьков. Корабли проверяются вблизи Стамбула перед заходом в Черное море по пути на погрузку зерна в украинских портах и еще раз после выхода из коридора.

По словам Васькова, в предыдущие месяцы российские инспекторы затянули ход проверки, вызвав длинные очереди и заставив украинские порты работать на 30%.

По его словам, Украина могла бы "экспортировать 6 млн или даже 7 млн тонн в месяц", если бы механизм работал эффективно. "Мы будем работать эффективно, чтобы обеспечить мировую продовольственную безопасность".

Он добавил, что необходимо принять быстрое решение, указав на более чем 100 судов, ожидающих проверки к западу от пролива Босфор.

Украина получила информацию о том, что некоторые экспортеры зерна, которые арендуют сухогрузы, отменили рейсы, отметил он: "Может быть, это связано со страховкой, а может, с задержками, потому что некоторые из них ждут проверки по две недели и более".

ООН заявила поздно вечером во вторник, что в среду ни одно судно не пройдет через выделенный черноморский коридор. Украинская сторона заявила, что решение было техническим, без политики или элементов безопасности.