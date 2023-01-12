Рада проголосовала за предоставление статуса УБД добровольцам без контракта
Парламент проголосовал за предоставление статуса участника боевых действий добровольцам, которые во время полномасштабного вторжения Российской Федерации встали на защиту Украины, но не смогли заключить контракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
Железняк сообщил, что депутаты в целом проголосовали за законопроект №7322. Речь идет о признании участниками боевых действий лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.
Представители Минветеранов Украины отмечали, что этот законопроект позволит:
- предоставить право на получение статуса участника боевых действий добровольцам,
- отнести к лицам с инвалидностью в результате войны гражданских лиц, получивших инвалидность в результате ранения, контузии и т.п.
- предоставить право получения статуса лица с инвалидностью в результате войны гражданским лицам, в том числе и детям, получившим от 24 февраля 2022 года инвалидность от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения мероприятий по обеспечению обороны нашей страны,
- предоставить статус семьям погибших защитников и защитниц.
Напомним, что более половины украинцев (54%) среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. Еще 44% сказали, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в войне на Востоке Украины в 2014-2021 годах.
Правительство Украины планирует в 2023 году утвердить Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни и план мер по ее реализации. Новая программа будет направлена на помощь ветеранам войны.
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