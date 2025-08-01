Украина развернула рекордное строительство оборонительных сооружений, - WSJ

Как пишет издание, украинская армия сейчас делает ставку на быстрое построение противотанковых рвов и колючей проволоки на востоке.

"Армия, которая копает глубже, - это армия, которая выживает", - рассказал журналистам военный инженер Олег, который ответственен за почти 300 километров оборонительных линий в рамках масштабного проекта.

По данным СМИ, программа укрепления линии фронта длится уже два года, но сталкивается с постоянными задержками, ударами и даже арестами по обвинениям в коррупции.

В частности, за последние полтора года российские войска прорвали несколько слабых участков украинской обороны и воспользовались недостроенными рубежами на севере, начав новое наступление силами около 50 000 человек.

"Украина надеется, что тройной пояс укреплений сможет остановить аналогичные прорывы на востоке, где Россия ведет бои за Покровск и Константиновку", - говорится в статье.

Линии обороны

The Wall Street Journal пишет, что первую линию обороны возводят пехотинцы, а вторую - инженерные части. За третью линию отвечают гражданские администрации - она должна окружить ключевые города и укрепить границы областей. Цель этих линий обороны - остановить российские войска еще до их прорыва вглубь.

В 2024 году на укрепление выделено более 46 млрд гривен - это почти 2% от общего военного бюджета. Чиновники утверждают, что реальная сумма еще выше, но не раскрывают точных цифр.

Из-за быстрых изменений на поле боя некоторые элементы оборонительных сооружений могут морально устареть еще до того, как туда доберется враг. Если в 2022 году украинские военные полагались на длинные окопы для защиты от артиллерии, то сейчас главная угроза - дроны.

Современные траншеи копают глубже, оборудуют укрытиями для малых групп и командными пунктами для операторов беспилотников. В то же время традиционные конструкции, такие как наблюдательные посты, уже потеряли эффективность.

На фоне сокращения запасов бронетехники Россия все чаще бросает в бой небольшие мобильные группы - на мотоциклах или багги. В ответ на это украинские подразделения устанавливают плотную сеть незаметных металлических спиралей, способных спутать бойцов и технику и сделать их легкой мишенью для дронов.