Украина проводит сложные реформы в условиях войны, - министр финансов США

Министр финансов США Джанет Л. Йеллен выступила на министерском круглом столе в Марокко. Затронула тему помощи Украине и оценила прогресс в реформах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США .

Министр финансов США Джанет Л. Йеллен заявила, что США вместе с союзниками будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Наша поддержка - неизменна. Мы оказали Украине мощную экономическую поддержку, и Соединенные Штаты будут поддерживать Украину вместе с нашими союзниками столько, сколько потребуется", - заявила Джанет Л. Йеллен

Министр высоко оценила работу поддержания украинской экономики в сложных условиях, а также проведение реформ, в том числе в борьбе с коррупцией

"Правительство Украины проделало замечательную работу за последние полтора года, поддерживая экономику Украины и украинский народ. Президент Зеленский сохранял четкую направленность на борьбу с коррупцией и укрепление подотчетности и надлежащего управления. Продолжение решения этих сложных вопросов будет ключом к обеспечению будущего, которого заслуживают украинцы. Экономическая команда Украины также провела продуманную политику и добилась серьезных результатов в невероятно сложной ситуации", - добавила министр.

По словам американского министра, Украина выполняет требования программы МВФ. Также ключевая помощь фонда для обеспечения стабильности.

"Положительные результаты Украины по ее программе МВФ в размере 15,6 млрд долларов на сегодняшний день также являются ключевыми для обеспечения макроэкономической стабильности и продвижения реформ. Продолжение усилий в рамках программы будет иметь важное значение для восстановления экономики.", - заявила Л. Йеллен.

США помимо экономической помощи помогает бюджетным сферам, таким как школы и больницы.

"Со своей стороны, Соединенные Штаты оказывают не только военную, но и значительную экономическую поддержку с момента вторжения России. Это включает в себя поддержку важнейших государственных служб, таких как школы и больницы", - заявила Джанет Л. Йеллен

По информации министра, европейские союзники, активизировали свои усилия и обязались выделить 50 миллиардов евро в течение четырех лет на экономическую помощь и восстановление Украины.

"Как международное сообщество, мы должны продолжать оказывать Украине значительную, предсказуемую и своевременную финансовую поддержку, в которой она нуждается для поддержания работы правительства", - добавила министр.

Министр затронула тему американских санкций против России.

"Мы продолжим ограничивать доступ России к технологиям, оборудованию и средствам, необходимым для снабжения ее вооруженных сил. Это включает в себя ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты, которое успешно направлено против ключевого источника доходов России при сохранении стабильности на мировых нефтяных рынках", - сказала министр финансов.

"Американский народ гордится тем, что решительно поддерживает Украину", - закончила свое выступление министр.

Ранее, мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил на Рамштайне, на котором США выделили пакет помощи Украине на 200 млн долларов.

Украина по итогам Рамштайна получит экономическую и военную помощь от 11 стран.