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Украина рискует потерять миллиарды из-за остановки портов: бизнес бьет тревогу

12:16 04.08.2026 Вт
2 мин
Предприниматели призывают срочно восстановить морской коридор
aimg Юлия Бойко
Остановка портов Большой Одессы уже приводит к остановке предприятий и сокращению экспорта (фото: GettyImages)

Остановка портов Большой Одессы из-за атак РФ парализовала экспорт и работу промышленных гигантов. Украинский бизнес требует от власти немедленно восстановить безопасный морской коридор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал издания Интерфакс-Украина.

Почему останавливаются промышленные гиганты

Известно, что Южный горно-обогатительный комбинат уже начал процесс приостановки добычи из-за атак на суда в Черном море.

Полтавский ГОК, основной актив Ferrexpo, также решил остановить работу с третьего августа - из-за невозможности отгружать продукцию и нехватку оборотных средств, вызванную среди прочего повышением тарифов "Укрзализныци".

Представители украинского бизнеса в комментариях изданию отмечают, что полноценной альтернативы портам Большой Одессы нет: дунайские порты и маршруты через Румынию или Польшу не могут обеспечить необходимые объемы перевалки, а стоимость такой логистики делает значительную часть экспорта экономически невыгодной.

Угроза для валюты, бюджета и курса гривны

Закрытие портов угрожает Украине потерей значительной части экспортного потенциала, десятков миллиардов валютной выручки и сотен миллиардов гривен налоговых поступлений.

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Также увеличиваются риски для валютного курса, занятости и стабильной работы промышленных регионов.

Так, в группе "Метинвест" сообщили, что блокада уже влияет как на экспорт продукции, так и на импорт критически важного сырья: металлургические предприятия нуждаются ежемесячно в 230-250 тыс. тонн коксующегося угля, альтернативных источников которого в Украине нет после остановки Покровской угольной группы.

Сокращение производства и удары по экспорту

В то же время, по оценке компании, добыча на Объединенном ГОКе в августе может сократиться примерно на 30% по сравнению со средним уровнем 2025 года. А объем железнодорожных перевозок продукции горно-обогатительных комбинатов может упасть на 1,3 млн тонн в месяц.

Больше всего остановка судоходства ударит по поставкам железорудного сырья в Китай и Турцию, чугун в США, а также заготовку и прокат в страны Южной Европы и Ближнего Востока.

Представители бизнеса подчеркивают: ежедневно простой углубляет кризис, угрожая волной увольнений и миллионными убытками для бюджета. Именно поэтому восстановление судоходства в Черном море должно стать первоочередной задачей государства.

Подробнее о том, как остановка судоходства из-за атак РФ это может ударить по украинской экономике, есть ли альтернативы, и как можно разблокировать порты, читайте в материале РБК-Украина.

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