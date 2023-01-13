Разблокировка портов позволит промышленности увеличить объемы производства продукции, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора GMK Center Станислава Зинченко.

"Блокировка портов - самая большая проблема. Она ежемесячно стоит Украине 420 миллионов долларов дохода, не полученного от экспорта. Если бы работали порты, даже при существующих проблемах в ГМК секторе, мы могли бы производить и экспортировать 1,3 млн тонн железной руды, 150 тыс. тонн чугуна, 200 тыс. тонн полуфабрикатов, 220 тыс. тонн готовой продукции. Каждая тонна перечисленных видов продукции - это налоги, работа и зарплаты для людей, экспортные валютные поступления и вклад в ВВП", - заявил Зинченко.

В то же время он акцентировал: возобновление работы портов помогло бы в восстановлении металлургической отрасли и росте уровня загруженности предприятий. Ведь стоимость логистических услуг делает нерентабельным экспорт украинской продукции на традиционные рынки.

"Работа портов позволила отрасли возобновить производство до уровня 45% с нынешних 15%. Ведь "Укрзализныця" имеет ограниченную пропускную способность, а ЕС не был готов к значительному росту сырьевого экспорта из Украины. Эта ситуация значительно ограничивает наших экспортеров, и требует значительно более высоких средств: для некоторых стоимость доставки грузов выросла в 3-4 раза, для некоторых - в 5-6 раз. Например, доставка одной тонны железной руды в Китай через польский порт будет стоить 100-110 долларов - при стоимости тонны руды в 100-110 долларов. Ясно, что это делает наш экспорт просто невозможным", - резюмировал Зинченко.

Напомним, ранее заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта.

Также директора трех морских портов - "Южный", "ТИС-Уголь" и "Тис-Руда" - призвали президента распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию.