Украина на год продлила "экономический безвиз" с Евросоюзом

Украина договорилась с Евросоюзом о продлении еще на год "экономического безвиза", который облегчает экспорт из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Украина и ЕС достигли договоренностей о продлении “экономического безвиза” еще на год", - написал глава Кабмина.
По его словам, это позволит украинскому бизнесу продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо без каких-либо квот, пошлин или тарифов. Это важно для восстановления нашей экономики, отметил Шмыгаль.
Напомним, ранее стало известно, что 16 марта Украина и Европейский союз на год продлили действие соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом.
Также мы писали, что Евросовет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС.
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