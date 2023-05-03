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Украина на год продлила "экономический безвиз" с Евросоюзом

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина договорилась с Евросоюзом о продлении еще на год "экономического безвиза", который облегчает экспорт из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Украина и ЕС достигли договоренностей о продлении “экономического безвиза” еще на год", - написал глава Кабмина.

По его словам, это позволит украинскому бизнесу продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо без каких-либо квот, пошлин или тарифов. Это важно для восстановления нашей экономики, отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно, что 16 марта Украина и Европейский союз на год продлили действие соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Также мы писали, что Евросовет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС.

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Экономика УкраиныДенис ШмыгальЕвросоюз