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Украина реформирует систему пенсионного и социального обеспечения, - Меморандум с МВФ

Фото: Украина пообещала МВФ провести пенсионную реформу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались реформировать систему пенсионного и социального обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Мы предпримем существенные изменения в системах пенсионного и социального обеспечения после комплексных реформ в социальной политике",- говорится в документе.

Реформы будут включать улучшение адресности и проверки в нуждаемости социальной помощи в соответствии с концепцией социальной политики.

"По мере сокращения расходов на оборону мы будем стремиться направить ресурсы на расходы на восстановление и реконструкцию, а также сеть социальной защиты для удовлетворения послевоенных потребностей общества и уязвимые слои населения", - отмечается в Меморандуме.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались согласовать налоговое законодательство с нормами Европейского Союза.

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МВФПенсионная реформа