Украина вместе с цивилизованным миром накажет Россию за попытки геноцида, - Ермак

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Бабий Яр. Место кровавого нацистского преступления. Мы помним и никогда не забудем", - подчеркнул он.

По словам Ермака, "в то время когда Россия повторяет преступления фашистов… Когда есть реальные факты геноцида против украинского народа, мы помним и вместе с цивилизованным миром накажем за попытки повторить ужасные эпизоды истории".