Україна разом з цивілізованим світом покарає росію за спроби геноциду, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Бабин Яр. Місце кривавого нацистського злочину. Ми пам‘ятаємо і ніколи не забудемо", - підкреслив він.

За словами Єрмака, "у той час, коли Росія повторює злочини фашистів… Коли є реальні факти геноциду проти українського народу, ми пам‘ятаємо і разом з цивілізованим світом покараємо за спроби повторити жахливі епізоди історії".