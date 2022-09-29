Україна разом з цивілізованим світом покарає росію за спроби геноциду, - Єрмак
Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (t me)
Україна разом з цивілізованим світом покарає росіян за спроби повторити геноцид.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Бабин Яр. Місце кривавого нацистського злочину. Ми пам‘ятаємо і ніколи не забудемо", - підкреслив він.
За словами Єрмака, "у той час, коли Росія повторює злочини фашистів… Коли є реальні факти геноциду проти українського народу, ми пам‘ятаємо і разом з цивілізованим світом покараємо за спроби повторити жахливі епізоди історії".
Нагадаємо, 29-30 вересня в Україні вшановують пам'ять жертв масових розстрілів, здійснених гітлерівцями у Києві в Бабиному Яру (29–30 вересня 1941 року).