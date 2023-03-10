Путин может посетить сентябрьский саммит G20 в Индии, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров G20 на саммите в Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Пока Кремль планирует его участие в саммите, хотя окончательное решение еще не принято. Официальные лица РФ на этой неделе перенесли даты проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, намеченного накануне саммита 9-10 сентября. Такой шаг делает возможным визит Путина в Индию.

Формально Индия пригласила Путина на саммит G20 и Кремль согласился. Но в прошлом году под давлением США и их союзников в связи с войной Путин отказался от планов посетить встречу в Индонезии. Он также пропустил встречу G20 в Риме годом ранее, когда планировал вторжение в Украину.

"Однако с ноября Кремль оказался в группе менее изолированным. На встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели в начале марта Россия и Китай отвергли формулировки войны", - говорится в материале.

Bloomberg пишет, что Россия усилила свою позицию осенью после того, как США и их союзники договорились увеличить поставки оружия в Украину.

На аналогичной встрече министров финансов и глав центральных банков G-20 не удалось достичь консенсуса по формулировкам. Россия перестала присылать на такие встречи высокопоставленных экономических чиновников, считая их участие бессмысленным. Индийский лидер не проводил ежегодных личных встреч с Путиным в прошлом году всего второй раз за последние два десятилетия.