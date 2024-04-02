Украина провела одну из самых масштабных атак дронов по территории России, - Reuters

Украинские дроны атаковали НПЗ примерно в 1300 км от линии фронта, поразив основное предприятие, перерабатывающее около 155 тысяч баррелей сырой нефти в день.

На кадрах с места происшествия видно, что дрон врезался в первичную нефтеперерабатывающую установку CDU-7 на нефтеперерабатывающем заводе "Танеко". На долю установки приходится около половины общей годовой производственной мощности завода.

Удар стал одним из нескольких в Татарстане, высокоиндустриальном регионе к юго-востоку от Москвы.

Источник в украинской разведке сообщил Reuters в Киеве, что Украина нанесла удар по крупному российскому нефтяному объекту в Татарстане, чтобы сократить доходы России от нефти.

Источник также сообщил, что беспилотники украинского производства нанесли удар по заводу по производству "Шахедов", причинив "значительный ущерб".

В прошлом году газета Washington Post сообщила, что Россия массово производит дроны, на заводе в особой экономической зоне "Елабуга".

Удары по НПЗ

Как отмечает Reuters, в последние месяцы Украина начала атаковать НПЗ России, второго по величине экспортера нефти в мире, что "отрицательно сказалось на весьма прибыльной торговле Москвой нефтепродуктами".

По подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей в России были остановлены атаками дронов.

Украина предприняла серию громких атак вглубь России, направленных либо на подрыв российской военной машины, либо, как это было в случае с атакой дронов на Кремль в 2023 году, на то, чтобы донести реальность войны до самого сердца России.

Украинские источники утверждают, что они несут ответственность за планирование и проведение атак дронов на территории России. США неоднократно заявляли, что не поддерживают украинские удары внутри России.

Атака 2 апреля

По данным РБК-Украина, ночная атака 2 апреля на НПЗ в Татарстане была совместной операцией СБУ и ГУР. Дальнобойный дрон атаковал установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, вследствие чего так возник пожар.

Кроме НПЗ в Татарстане также пострадал и завод по сборке "Шахедов".