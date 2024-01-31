RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина провела очередной раунд переговоров с Италией по гарантиям безопасности

Архивное фото: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская делегация провела очередной раунд переговоров с Италией по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Украинскую сторону на переговорах представлял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Собеседники начали обсуждение структуры проекта соответствующего соглашения, его основных элементов и отдельных тематических блоков.

Фото: Переговоры (president.gov.ua)

Участники согласовали график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в июле прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. А 12 января Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Также представители Украины и Канады провели очередной раунд переговоров о заключении двустороннего соглашения по обязательствам безопасности между государствами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИталияОфис президентаВойна в Украине