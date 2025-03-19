Украина провела очередной обмен пленными с РФ: сколько граждан вернули

"Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Зеленский.

Зеленский отметил, что это один из крупнейших обменов за последнее время. Вернуть удалось солдат, сержантов и офицеров.

"Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях - в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях", - сообщил президент.

Фото: Украина провела очередной обмен пленными с РФ 19 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)

Прошлые обмены

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 5 февраля. Тогда Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.

Также обмен пленными состоялся 15 января. Тогда Украина вернула из российского плена 25 своих граждан. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также гражданский.

А до этого предыдущий обмен состоялся в понедельник, 30 декабря, тогда Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан.