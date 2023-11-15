Украина противостоит новой оси зла. Ермак в США рассказал о неотложных потребностях ВСУ

Продолжение оборонной помощи от Соединенных Штатов Америки для Украины, которая отражает полномасштабную военную агрессию "новой оси зла", полностью отвечает национальным интересам Вашингтона.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника.

Ермак рассказал, что в Штатах провел ряд встреч с членами обеих палат Конгресса, а также общался с представителями украинского кокуса в Палате представителей и в Сенате.

"Выразил благодарность обеим палатам Конгресса Соединенных Штатов, обеим партиям и всему американскому народу за мощную поддержку и беспрецедентные объемы помощи нашему государству в борьбе с российской агрессией. Мы очень ценим единство обеих партий США в поддержке Украины. И мы рассчитываем на ее сохранение", - сказал он.

Одобрение в Штатах финансирования пакетов помощи

Также украинский чиновник подчеркнул важность безотлагательного рассмотрения бюджетного запроса администрации президента США Джо Байдена о финансировании дополнительных расходов на помощь Украине.

Ермак заверил, что Украина стремится перейти к самостоятельному производству наиболее востребованной продукции военного назначения.

Новая ось зла

"Сейчас Украина противостоит новой оси зла в составе России, Ирана и Северной Кореи, поэтому продолжение помощи нашему государству не только критически важно для Украины, но и полностью отвечает национальным интересам США", - отметил он.

Что необходимо украинским защитникам

Также Ермак рассказал о неотложных потребностях Сил обороны Украины, в частности:

в дальнобойных системах,

артиллерии,

боеприпасах,

танках

и другой бронетехнике.

"Призвал принять соответствующее законодательство для продления помощи Украине со стороны Соединенных Штатов", - рассказал Ермак.

Руководитель ОП обратил внимание, что на фоне приближающейся зимы ожидается усиление российского ракетного террора, поэтому Украина нуждается в усилении противовоздушной защиты.

Что еще обсудили

Также в Штатах Ермак обсудил на встречах с американскими чиновниками и политиками:

евроатлантическую интеграцию Украины,

заключение договоренностей о гарантиях безопасности до полноправного членства в НАТО согласно Вильнюсской декларации G7,

вопрос конфискации замороженных российских активов для финансирования послевоенного восстановления Украины,

вопрос усиления санкционного давления на РФ и возвращение незаконно депортированных украинских детей.

Поддержка Украины от США

Соединенные Штаты являются одним из главных союзников нашей страны в противостоянии российские агрессии. С начала войны Вашингтон поддерживает Киев военной и финансовой помощью.

Недавно в Пентагоне заявили о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов , предусмотренных на военную помощь Украине.

Президент Джо Байден в октябре предложил выделить Украине и Израилю помощь в 106 млрд долларов. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал конгрессменов голосовать за помощь Тель-Авив отдельно, впрочем, демократы заблокировали эту попытку .