Украина против Швейцарии: первый матч отбора на ЧМ по баскетболу уже завтра

Украина начинает путь к Кубку мира-2027

Предыдущий цикл наша национальная команда завершила неудачно, потеряв шансы выступить на Евробаскете-2025.

Как следствие, подопечные Айнарса Багатскиса начинают новый цикл борьбы уже почти с самого низкого уровня европейской квалификации.

После жеребьевки "сине-желтые" оказались в группе А, где встретятся с национальными командами Швейцарии и Словакии. Две из трех сборных выйдут в следующий раунд, а последняя команда группы опустится в низший дивизион.

Украинская делегация прибыла в Швейцарию 4 августа и уже провела тренировку на арене "Site Sportif Saint-Leonard" во Фрибури.

Именно там 6 августа в 20:00 по киевскому времени наша команда сыграет первый поединок квалификации против хозяев.

Где и когда смотреть матчи сборной Украины

В Украине все четыре поединка преквалификации чемпионата мира-2027 можно бесплатно посмотреть в прямом эфире на платформе "Киевстар ТВ", которая является официальным транслятором матчей национальной команды.

Также трансляции будут доступны на официальном YouTube-канале FIBA.

Домашние поединки в рамках предварительной квалификации команда проведет 9 и 16 августа в Риге.

Календарь матчей сборной Украины в группе А преквалификации ЧМ-2027: