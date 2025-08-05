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Украина против Швейцарии: первый матч отбора на ЧМ по баскетболу уже завтра

Сборная Украины по баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская мужская сборная по баскетболу начинает борьбу в преквалификации чемпионата мира-2027 против сборной Швейцарии.

Когда и где смотреть матч сообщает РБК-Украина.

Украина начинает путь к Кубку мира-2027

Предыдущий цикл наша национальная команда завершила неудачно, потеряв шансы выступить на Евробаскете-2025.

Как следствие, подопечные Айнарса Багатскиса начинают новый цикл борьбы уже почти с самого низкого уровня европейской квалификации.

После жеребьевки "сине-желтые" оказались в группе А, где встретятся с национальными командами Швейцарии и Словакии. Две из трех сборных выйдут в следующий раунд, а последняя команда группы опустится в низший дивизион.

Украинская делегация прибыла в Швейцарию 4 августа и уже провела тренировку на арене "Site Sportif Saint-Leonard" во Фрибури.

Именно там 6 августа в 20:00 по киевскому времени наша команда сыграет первый поединок квалификации против хозяев.

Где и когда смотреть матчи сборной Украины

В Украине все четыре поединка преквалификации чемпионата мира-2027 можно бесплатно посмотреть в прямом эфире на платформе "Киевстар ТВ", которая является официальным транслятором матчей национальной команды.

Также трансляции будут доступны на официальном YouTube-канале FIBA.

Домашние поединки в рамках предварительной квалификации команда проведет 9 и 16 августа в Риге.

Календарь матчей сборной Украины в группе А преквалификации ЧМ-2027:

  • 6 августа, 20:00: Швейцария - Украина
  • 9 августа, 17:00: Украина - Словакия
  • 16 августа, 17:00: Украина - Швейцария
  • 20 августа, 19:00: Словакия - Украина

Ранее мы писали о том, почему игрок НБА отказался от выступлений за сборную Украины.

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