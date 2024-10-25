Украина просила у Польши купленное у Южной Кореи оружие, но получила отказ, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина просила предоставить оружие, которое Варшава купила у Южной Кореи. Польша отказала в просьбе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дуды, которого цитирует RMF 24.
Дуду, который находится с визитом в Южной Корее, спросили, может ли Польша предоставить Украине оружие, закупленное в Сеуле, при условии, что Южная Корея решит передать оружие Украине.
"Не рассматривается сценарий, по которому мы бы кому-то передали оружие, которое недавно закупили на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие предназначено для безопасности и обороны Республики Польша", - ответил он.
По словам президента Польши, Украина обращалась с соответствующей просьбой, но Дуда отказал.
"Мой ответ был четким - пока я президент, у нас нет возможности отдавать кому-то оружие, которое мы закупили на миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков, в последние годы для укрепления безопасности Польши", - заявил Дуда.
Что этому предшествовало
Напомним, Южная Корея обеспокоена отправкой войск КНДР в Россию, откуда они могут быть брошены на войну против Украины.
Сеул считает, что этот шаг может привести к ухудшению ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, в США также заявили, что направление северокорейских солдат на войну повлияет на союзников в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.
На этом фоне президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна может рассмотреть возможность поставки оружия Украине.
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