Украина просила у Польши купленное у Южной Кореи оружие, но получила отказ, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина просила предоставить оружие, которое Варшава купила у Южной Кореи. Польша отказала в просьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дуды, которого цитирует RMF 24.

Дуду, который находится с визитом в Южной Корее, спросили, может ли Польша предоставить Украине оружие, закупленное в Сеуле, при условии, что Южная Корея решит передать оружие Украине.

"Не рассматривается сценарий, по которому мы бы кому-то передали оружие, которое недавно закупили на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие предназначено для безопасности и обороны Республики Польша", - ответил он.

По словам президента Польши, Украина обращалась с соответствующей просьбой, но Дуда отказал.

"Мой ответ был четким - пока я президент, у нас нет возможности отдавать кому-то оружие, которое мы закупили на миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков, в последние годы для укрепления безопасности Польши", - заявил Дуда.