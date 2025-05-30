Украина пропустит выплату долгов еще на 665 млн долларов: есть ли угроза дефолта

Сегодня на Ирландской фондовой бирже Минфин Украины обнародовал заявление, в котором подтверждается, что согласно расчетам по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025 года, составляет 665 млн 453 тысяч 507,60 долларов.

Однако Украина напомнила владельцам Государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации.

В августе 2024 года из условий государственных деривативов было изъято положение о кросс-дефолте, что означает, что согласно наступления дефолта по одному долговому обязательству автоматически не будет приводить к дефолту по другому.

"Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства", - пояснили в Минфине.

Мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга.

В министерстве пояснили, что эта стратегия предусматривает справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторским требованиям в пределах периметра реструктуризации, с целью восстановления долговой устойчивости в рамках Программы МВФ.

"Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации для достижения справедливой и комплексной реструктуризации государственных деривативов, которая обеспечит долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны", - добавили в ведомстве.