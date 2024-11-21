Украина предлагает МАГАТЭ продлить миссии на объектах энергетики

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил в Вене с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси необходимость продления миссий Агентства на всех подстанциях, от которых зависит безопасная работа украинских АЭС.

Министр в частности сообщил гендиректору МАГАТЭ о последствиях недавней масштабной атаки России, целью которой, в частности, были подстанции, критически важные для выдачи мощности атомными блоками.

"Несмотря на ранее проведенные миссии МАГАТЭ и фиксацию экспертами важности функционирования подстанций как гарантии ядерной и радиационной безопасности атомных станций в Украине, атаки только усиливаются. Мы должны продолжать мониторинг, чтобы задокументировать последствия этой атаки и во избежание таких атак в будущем", - отметил Галущенко.

Гросси заверил, что Агентство готово в ближайшее время организовать соответствующие миссии.

Стороны также обсудили ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС, которая сегодня утром снова оказалась на грани блекаута из-за вражеских обстрелов.

В частности, Галущенко отметил необходимость немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ о возвращении Украине контроля над станцией.