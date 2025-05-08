Украина проходит эволюцию в понимании Второй мировой войны, - историк

Отношение украинцев ко Второй мировой войне постепенно меняется. В частности, мы начинаем переходить от советского нарратива о "Великой отечественной" к представлению того, что это была большая трагедия для миллионов семей.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал украинский историк Роман Кабачий.
Сейчас в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне хранятся письма ребят, которые были мобилизованы в так называемые "черносвитники". Это были пехотинцы Красной армии, которых набирали из гражданского населения только что отбитых у Германии территорий.
По словам историка, они часто попадали на фронт без подготовки, необходимого оружия и амуниции. Например, ярким свидетельством этого, является история Павла Смакоты с Переяславщины. Он летом 1943 года был мобилизован, а через несколько месяцев погиб под Киевом.
"Успел написать письма домой, где писал: "не хочется умирать, чтобы твои кости валялись по полю. Дай Бог умереть своей смертью". Когда мы читаем это, то понимаем контекст того, что происходило", - отмечает Кабачий.
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне предоставляет украинцам возможность узнать судьбу своих родственников во время Второй мировой войны. Для этого нужно отправить запрос на электронный адрес poshuk@warmuseum.kyiv.ua в сектор документального фонда учета военных потерь, где занимаются поиском и верификацией данных о без вести пропавших.
В частности, музей помог узнать историю, которая касалась и семьи историка Романа Кабачия. Его прабабушка Анна Золоташко из Винницкой области хотела узнать информацию об одном из своих сыновей, которого призвали в армию в 1938 году. Впоследствии семья получила информацию о том, что он без вести пропал, и что судьба его неизвестна.
"Потом было придумано об этом много историй. Мол, японцы сожгли его в топках поезда или что-то подобное. В свое время же показывали такие пропагандистские фильмы. А у нас в музее мне за один день нашли информацию, где он погиб и где он похоронен. Было задокументировано, что он и не сразу попал на фронт, проходил обучение. На фронте он был с 1942-го года, а погиб в Смоленской области, там и был похоронен", - отметил историк.
Напомним, что историк Роман Кабачий в интервью также рассказал, историю об украинке, которая во время нацистской оккупации выдавала фальшивые медицинские справки, спасая людей от преследований.
Еще одна история, которой поделился Кабачий, касается дневника Адама Згурского - украинского поляка, который вел записи во время Второй мировой войны.
Добавим, что ежегодно 8 мая Украина чествует память тех, кто боролся с нацизмом во время Второй мировой войны. Этот день установлен Законом Украины в 2023 году в знак солидарности с Европой. Украина отказалась от советского культа победы Символом этого дня является красный мак - знак скорби.
РБК-Украина в отдельном материале рассказывало о значении Дня памяти и примирения для Украины и почему 8 мая - это не о праздновании.
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