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Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту, - Резников

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит бить по временно оккупированному Крыму и Крымскому мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Минобороны Алексея Резникова для СNN.

Министр отметил, что разрушать материально-технические линии врага, чтобы остановить возможности пополнения боеприпасов, топлива и прочего является нормальной тактикой, поэтому Украина будет использовать ее против российских захватчиков.

"Все эти цели официальны, потому что это уменьшит их способность бороться против нас (и) поможет спасти жизнь украинцев", - сказал Резников.

Взрыв на Крымском мосту

17 июля, на Крымском мосту снова раздались взрывы. По словам очевидцев, это произошло около 3:04 и 3:20. Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы "чрезвычайной ситуации в районе 145 опоры".

По информации источников РБК-Украина в Службе безопасности, ее организовали сотрудники СБУ вместе с Военно-морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Подробнее об атаке на Крымский мост можно узнать в материале РБК-Украина.

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Алексей РезниковКрымский мост