Украина перестала сообщать, сколько ракет Россия запускает во время атак, - Bloomberg

Воздушные силы ВСУ изменили формат ежедневных сводок и прекратили обнародовать данные о количестве ракет, выпускаемых Россией во время воздушных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, изменение формата публичных отчетов является вынужденной мерой безопасности в ответ на тактику российских ударов.
В частности, во время одной из последних ночных атак Силы ПВО отчитались об уничтожении 98 из 120 вражеских беспилотников, однако информацию о количестве выпущенных ракет наводить не стали.
Это произошло вскоре после того, как украинские военные перестали публиковать данные о перехвате баллистических ракет. Ранее во время одного из обстрелов Украине не удалось сбить ни один из 28 выпущенных баллистических снарядов.
Изменение подхода к освещению атак происходит на фоне истощения запасов средств противовоздушной обороны.
Украина пытается получить больше ракет-перехватчиков от союзников, поскольку в последние недели ей все сложнее защищаться от усиленных российских воздушных атак.
Напомним, европейские страны исчерпывают запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot. Украине приходится бороться за каждую ракету для защиты неба.
Ранее президент Украины подверг критике бюрократические задержки с оформлением лицензий на производство ракет, которые он просил предоставить еще в начале полномасштабной войны.
Отметим, американские производители Patriot не спешат передавать Украине технологии производства ракет, опасаясь конкуренции со стороны Киева.
РБК-Украина также писало, что министр обороны Британии призвал союзников усилить украинскую ПВО к зиме.