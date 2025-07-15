Украина в приоритете. У Трампа ответили, как США будут продавать оружие миру

США сосредоточат внимание на поставках оружия для Украины даже при продаже вооружения другим странам. Как заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, Вашингтон будет ставить на первое место европейские закупки для нужд украинской армии.

"Мы производим лучшее оружие в мире, и все хотят его (ред.- закупить). И мы будем предоставлять приоритет оружия для Украины", - сказал он.

Также Уитакер прокомментировал договоренность, которую президент США Дональд Трамп объявил в понедельник. Согласно ей, Европа и Канада будут платить за американское оружие, которое будут получать.