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Украина скрывает от США и партнеров данные о контрнаступлении, - Politico

Фото: Украина не раскрывает союзникам детали возможного контрнаступления (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина скрывает от США и партнеров детали будущего контрнаступления. Одной из причин этого является утечка данных Пентагона в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание ссылается на европейских чиновников, поддерживающих связь с высшим военным руководством Украины. По их словам, Украина воздерживается от предоставления информации о вероятном контрнаступлении войск. В частности, не распространяется информация о сроках и о том, сколько войск и куда собираются перебросить.

"Украина, вероятно, продолжает делиться какими-то "базовыми разведданными" с западными союзниками, которые в течение года оказывали ей военную помощь, однако старается предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием боевых действий", - отмечает издание.

Один из украинских парламентариев в комментарии Politico сказал, что информация о контрнаступлении не распространяется и среди украинских чиновников.

При этом представитель Пентагона заверил, что изменений в поведении украинской стороны нет. Он отметил, что обмен информацией продолжается. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Украина не обязана сообщать о чем-то Западу заранее.

"Американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, поэтому Вашингтон часто может о многом догадываться. США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени. Мы сосредоточены не на том, сообщат ли нас заранее. Мы сосредоточены на том, чтобы они имели все необходимое к моменту, когда будут готовы к действиям", - сказал Кирби.

Напомним, после утечки данных Пентагона некоторые СМИ сообщили, что Украине пришлось изменить часть военных планов. Однако в Украине такие заявления опровергли.

В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что планы о контрнаступлении знают ограниченный круг лиц.

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