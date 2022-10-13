RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина презентовала на заседании "Рамштайн" результаты контроля над поставками оружия

Фото: заседание в формате Рамштан (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Украина представила участникам заседания "Рамштайн-6" результаты усилий по обеспечению контроля над оружием, полученным от международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

Он отметил, что программа Logfas совместно с другими инструментами уже работает.

"Мы презентовали участникам "Рамштан-6" результаты наших усилий по гарантированию контроля над оружием, полученным от международных партнеров. Беспрецедентный уровень доверия держит нас на прямом пути к победе" - заявил министр.

Что такое Logfas

Служба поддержки логистических операций - это интегрированный набор программных систем, разработанный для поддержки логистического обеспечения НАТО. Сервис позволяет пользователям собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций.

Информационная система Logfas используется НАТО с 1995 года. Сейчас Logfas успешно используется для поддержки логистического обеспечения НАТО во время операций и учений.

Напомним, что Украина использует три системы контроля за вооружением, которое предоставили международные партнеры.

Ранее Резников заявлял, что некоторые союзники Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком оружия, переданного в качестве пожертвования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в УкраинеАлексей Резников