В Литве рассказали, какую помощь будут оказывать Украине в следующем году

Литва в следующем году выделит на помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег потратят на сферу образования.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"С другой стороны, есть потребности, которые связаны не с нами, а с чем-то очень важным для нас, как, например, Украина. В ближайшие годы нам понадобятся средства не только для поддержки военных беженцев", - сказала она.

По ее словам, Литве также придется продолжать оказывать поддержку, если государства Европейского союза не согласуют бюджетную меру ЕС в размере 50 миллиардов долларов.

Она уточнила, что помощь для Украины правительство оценивает в целом около четырех десятых процента ВВП, это около 340 миллионов евро. Уточняется, что часть финансов пойдет на поддержку учителей.

Помощь от Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис недавно сказал, что Европейский союз приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

Также Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

В конце сентября министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировал новый пакет военной помощи Украине.