Украина работает со странами ЕС над санкциями против Усманова и Фридмана, - Власюк

Украина работает с ЕС над новыми санкциями

Власюк заявил о работе Украины над введением национальных санкций против Усманова и Фридмана.

"Мы уже работаем со многими государствами-членами ЕС по введению национальных санкций против Усманова и Фридмана", - говорит он.

Также уполномоченный президента отметил, что обсуждаются другие санкции против России.

"В то же время работаем с Брюсселем над новыми санкционными решениями, в частности, в отношении российских олигархов, связанных с военно-промышленным комплексом", - сообщил Власюк.

ЕС снял санкции с двух олигархов РФ

Ранее РБК-Украина писало, что Комитет постоянных представителей ЕС согласился исключить двух российских олигархов - Алишера Усманова и Михаила Фридмана - из списка санкций против России.

Кроме того, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал ЕС не ослаблять санкционный режим, чтобы российские олигархи не могли финансировать дальше российскую военную машину.