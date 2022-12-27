ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вернула тела еще 42 погибших военных

Новина українською →
Киев, Вторник 27 декабря 2022 14:52
Украина вернула тела еще 42 погибших военных Фото: Украина вернула тела еще 42 погибших военных (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 декабря прошла очередная передача тел военных. Украине удалось вернуть домой еще 42 погибших защитника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

"Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел - доставили 42 погибших", - говорится в сообщении.

Как отмечено, в целом Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.

Напомним, 6 декабря в Украину вернули тела 49 погибших бойцов.

Также 22 ноября между Украиной и Россией проходил обмен телами погибших военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского