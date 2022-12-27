Украина вернула тела еще 42 погибших военных

"Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел - доставили 42 погибших", - говорится в сообщении.

Как отмечено, в целом Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.

Напомним, 6 декабря в Украину вернули тела 49 погибших бойцов.

Также 22 ноября между Украиной и Россией проходил обмен телами погибших военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.