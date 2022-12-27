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Украина вернула тела еще 42 погибших военных

Фото: Украина вернула тела еще 42 погибших военных (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 декабря прошла очередная передача тел военных. Украине удалось вернуть домой еще 42 погибших защитника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

"Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел - доставили 42 погибших", - говорится в сообщении.

Как отмечено, в целом Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.

Напомним, 6 декабря в Украину вернули тела 49 погибших бойцов.

Также 22 ноября между Украиной и Россией проходил обмен телами погибших военных.

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