ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вернула тела еще 33 погибших военных

Новина українською →
Вторник 22 ноября 2022 11:23
Украина вернула тела еще 33 погибших военных Фото: Украина вернула тела еще 33 погибших военных (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен телами погибших военных. Киев вернул домой тела 33 героев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память", - отметил омбудсмен Олег Котенко.

Напомним, ранее Украина вернула тела еще 38 погибших украинских военнослужащих.

Также сообщалось, что Украина вернула домой из российского плена еще троих военных. Речь идет о морских пехотинцах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему