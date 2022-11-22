Украина вернула тела еще 33 погибших военных
Фото: Украина вернула тела еще 33 погибших военных (Getty Images)
Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен телами погибших военных. Киев вернул домой тела 33 героев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память", - отметил омбудсмен Олег Котенко.
Напомним, ранее Украина вернула тела еще 38 погибших украинских военнослужащих.
Также сообщалось, что Украина вернула домой из российского плена еще троих военных. Речь идет о морских пехотинцах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .