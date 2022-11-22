Украина вернула тела еще 33 погибших военных

Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен телами погибших военных. Киев вернул домой тела 33 героев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память", - отметил омбудсмен Олег Котенко.

Напомним, ранее Украина вернула тела еще 38 погибших украинских военнослужащих.

Также сообщалось, что Украина вернула домой из российского плена еще троих военных. Речь идет о морских пехотинцах.

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