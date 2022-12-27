Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових

"Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл - доставили 42 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

Нагадаємо, що 6 грудня в Україну повернули тіла 49 загиблих бійців.

Також 22 листопада між Україною та Росією проходив обмін тілами загиблих військових.

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