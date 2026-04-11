Украина вернула семерых гражданских из российского плена

16:17 11.04.2026 Сб
Некоторых из них держали в неволе еще с 2022 года. Какие ужасные последствия пыток обнаружили медики у возвращенных украинцев?
aimg Мария Науменко
Фото: Украина вернула семерых гражданских из российского плена (t.me/dmytro_lubinetzs)

Украинцев удалось вернуть домой после длительного незаконного содержания в России. Часть освобожденных имеет серьезные проблемы со здоровьем после пребывания в неволе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Среди освобожденных - преимущественно молодые мужчины 2000-х годов рождения из Харьковской, Киевской, Херсонской и Донецкой областей, которых удерживали с 2022 года.

По данным омбудсмена, людей задерживали без правовых оснований - во время обысков, на блокпостах или фактически похищали из собственных домов. Один из них был задержан во время поездки к отцу.

Освобожденные вернулись с тяжелыми физическими и психологическими последствиями. В частности, один из них находится в критическом состоянии после полученных травм и, по словам Лубинца, имеет признаки пыток.

Украинская сторона отмечает, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, которые гарантируют защиту гражданского населения во время войны.

"Гражданские вообще не должны были быть задержаны, но их похитили, пытали, удерживали как заложников! Нормы МГП должны быть соблюдены - гражданские должны вернуться домой. Для этого мы продолжим работу", - подытожил Лубинец.

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными накануне Пасхи, в рамках которого домой вернулись 175 военных и 7 гражданских граждан. Обмен стал одним из крупнейших за последнее время и охватил представителей различных подразделений Сил обороны.

