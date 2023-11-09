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Украина вернула еще троих детей, депортированных Россией

Украина, Четверг 09 ноября 2023 14:52
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Украина вернула еще троих детей, депортированных Россией Фото: Украина вернула еще троих детей, депортированных Россией (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украине удалось вернуть еще троих детей из Херсонской области, которых депортировала Россия.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Три ребенка снова на подконтрольной Украине территории", - рассказал он.

По его словам, за этой радостной новостью - колоссальная работа многих служб. В частности, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей.

"Родители и дети сейчас работают с психологами, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Поздравляю семьи с возвращением. Желаю как можно быстрее адаптироваться на новом месте. А мы поможем на всех этапах", - отметил Прокудин.

Как добавил глава ОВА, всего с начала 2023 года возвращено в Украину 146 детей Херсонской области.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация украинских детей стала поводом для того, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. Например, 28 июня стало известно, что в Запорожской области оккупанты планируют вывезти около 300 детей "на отдых" в Чувашскую Республику РФ. Украине удается возвращать депортированных детей из РФ обратно, но этот процесс довольно трудоемкий.

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