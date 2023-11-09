Украина вернула еще троих детей, депортированных Россией
Украине удалось вернуть еще троих детей из Херсонской области, которых депортировала Россия.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Три ребенка снова на подконтрольной Украине территории", - рассказал он.
По его словам, за этой радостной новостью - колоссальная работа многих служб. В частности, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей.
"Родители и дети сейчас работают с психологами, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Поздравляю семьи с возвращением. Желаю как можно быстрее адаптироваться на новом месте. А мы поможем на всех этапах", - отметил Прокудин.
Как добавил глава ОВА, всего с начала 2023 года возвращено в Украину 146 детей Херсонской области.
Депортация украинских детей в РФ
С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.
Депортация украинских детей стала поводом для того, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. Например, 28 июня стало известно, что в Запорожской области оккупанты планируют вывезти около 300 детей "на отдых" в Чувашскую Республику РФ. Украине удается возвращать депортированных детей из РФ обратно, но этот процесс довольно трудоемкий.
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