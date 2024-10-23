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Украина вернула еще шестерых детей с оккупированных территорий: подробности (фото)

Фото: Возвращение детей с оккупированных территорий (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В среду, 23 октября, с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей и АР Крым вернулись еще шесть украинских детей. Их вернули вместе с матерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Шестеро детей вернулись из временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента BringKidsBack. Дети от 3 до 17 лет пережили сложные испытания во время оккупации, включая принудительное обучение в российских школах, где значительная часть программы была наполнена пропагандой.

"В случае отказа их родителей шантажировали, угрожая лишением родительских прав, незаконными обысками и допросами. Некоторые дети имели проблемы со здоровьем, однако не могли получить необходимое лечение и медикаменты", – отмечает Ермак.

Он также отмечает, что одной семье пришлось скрываться во избежание принуждения к посещению русской школы. Ребенок продолжал обучение в украинской школе онлайн, в постоянном страхе разоблачения, что могло привести к изъятию ребенка или аресту родителей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что семьям удалось вернуться в безопасную среду, где они получают необходимую поддержку. Представители в Ивано-Франковской, Черкасской, Львовской и Житомирской областях активно работают с семьями, предоставляя поддержку в их реинтеграции. Помощь включает поиск временного жилья, оформление документов, трудоустройство и зачисление детей в учебные заведения.

 
Возвращение детей с временно оккупированных территорий (фото: Дмитрий Лубинец)

Напомним, с 2014 года Россия депортировала десятки тысяч украинских детей. Украинским официальным органам удалось идентифицировать 19 546 детей, незаконно вывезенных в Россию.

Ранее РБК-Украина также рассказывало, что власти Сумской области приняли решение о принудительной эвакуации детей вместе с семьями со 101 населенного пункта из-за обострения ситуации безопасности. В рамках эвакуации планируется вывезти 497 детей из 90 населённых пунктов Сумского района и 11 населённых пунктов Конотопского района.

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